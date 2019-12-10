Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Orkun Aktaş (xx), Gökhan Barcın (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (x) - Ali Keten (xx), Ercan (xx), Diakite (xx), Alberk (xx), Taşkın (xx), Tayfun (x) (Dk. 72 Halil İbrahim x), Mustafa (xx), Murat Erdemir (xx) (Dk. 87 Muhammed Ali), Mehmet (x) (Dk. 79 Hüseyin x), Ali Özgün (xx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xxx) - Abdülkadir Korkut (xx) (Dk. 89 Hasan), Samet (x), Erdi (xx), Hüsamettin (x), İshak (xx), Cem (x) (Dk. 79 Mendy x), Madinda (xx), Uğur (x), Sertaç (xx), Kone (x) (Dk. 69 Abdülkadir Kuzey xx)

GOLLER: Dk. 72 Ali Özgün (Menemenspor), Dk. 90+2 (P) Madinda (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Ercan, Selmani, Mustafa (Menemenspor), İshak, Abdülkadir Korkut, Uğur, Hüsamettin (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'de 14'üncü haftanın kapanış maçında Play-Off yarışı veren iki takımdan Ekol Göz Menemenspor evinde Keçiörengücü ile uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinin golünü 72'nci dakikada Ali Özgün atarken, başkent temsilcisinin golünü 90+2'nci dakikada penaltıdan Madinda kaydetti. Bu sonuçla iki takım da 22 puana ulaşırken Keçiörengücü 6'ncı, Menemenspor ise 7'nci basamaktaki yerlerini korudu.

15'inci dakikada ev sahibi ekip atağında Murat Erdemir'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Mehmet'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan auta gitti.

34'üncü dakikada Ali Keten'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Metin topu son anda kornere çeldi.

42'nci dakikada Keçiörengücü'den Sertaç'ın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Erdi kafayı vurdu, Murat Erdemir topu çizgiden çıkardı.

45'inci dakikada Taşkın'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Mustafa'nın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Metin topu ayağıyla çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

53'üncü dakikada konuk ekibin soldan kazandığı kornerde Madinda ceza sahasına ortaladı, Samet'in kafa vuruşunda top kaleci Selmani'de kaldı.

59'uncu dakikada Keçiörengücü'nde Kone'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Selmani uzanarak yaptığı kurtarışla golü önledi.

66'ncı dakikada Cem'in soldan ortasında bomboş pozisyonda topla buluşan Uğur meşin yuvarlağı kalecinin üzerine gönderdi.

72'nci dakikada Menemenspor golü buldu. Mustafa'nın sağdan ortasında ön direkte iyi yükselen Ali Özgün kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.

90'ncı dakikada kaleci Selmani'nin Abdülkadir'i düşürmesiyle Keçiörengücü penaltı kazandı.

90+2'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Madinda, skoru eşitledi: 1-1.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

