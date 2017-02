Ekin Saygı ve Başar Oktar EYOF 2017'de kürsüyü hedefliyor

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türkiye'yi artistik patinaj branşında temsil edecek milli sporcular Ekin Saygı ve Başar Oktar, EYOF'ta yarışacak olmaktan dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini belirterek kürsüde yer almak istediklerini söyledi.



Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden olan Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için hazırlıklar tamamlandı. 14-18 yaş aralığında genç sporcuların mücadele edeceği organizasyon, 11-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.



EYOF 2017 Erzurum'da Ekin Saygı ve Başar Oktar, artistik patinaj branşında Türkiye'yi temsil edecek. 13 ve 15 Şubat'ta yapılacak artistik patinaj müsabakalarında kısa programda ringe çıkacak iki sporcu da kürsüde yer almayı hedefliyor.



SPORCU BİR AİLEDEN GELİYOR



Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları bulunan Ekin Saygı, ablasını örnek alarak artistik patinaja başladığını söyledi.

Annesinin de eski milli voleybolcu olduğunu ve ailesinden çok destek gördüğünü belirten 16 yaşındaki milli sporcu, "Benim ablam sporcu, buz pateni yapıyor o da. Annem eskiden milli voleybolcuymuş, buz patenini izlemeyi çok severmiş. Ablamı da buz patenine başlatmış. Ben de biraz ablama özenerek başladım. Başladığım günden itibaren ailem hep benim yanımda oldu, bana destek oldular. Başta muhtemelen onlar da ciddi bir şekilde kayacağımı düşünmediler ama benim de bu sporu sevdiğimi görünce her zaman yanımda oldular" dedi.



"EYOF BENİM İÇİN BİR ŞANS"



Rus sporcuların EYOF 2017'deki en büyük rakiplerinden olacağını aktaran Ekin Saygı, "Bütün sene boyunca yoğun bir şekilde çalıştık. Yurt dışında birçok kampa gittik. Okuldan çıkıp antrenmanlara geldik. Yorucuydu ama keyifliydi. EYOF benim için önemli bir şans. Mesela çok büyük organizasyonlar var. Onlar her sene düzenleniyor ama EYOF iki senede bir düzenlenen özel bir organizasyon. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, EYOF 2017'nin çok güzel ve eğlenceli bir organizasyon olacağına ve ülkemizde yapılıyor olmasının Türk sporcular için bir avantaj olduğuna dikkat çekti.



"OLİMPİK OLMAK İSTİYORUM"



En güvendiği özelliğinin kayış olduğunu vurgulayan milli sporcu, kaymayı çok sevdiğini, ringe çıktığında bunu belli ettiğinde de güzel bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

İdolünün Rus patenci Evgenia Medvedeva olduğunu belirten Ekin Saygı, "Uzun vadeli hedefim olimpiyat oyunlarına gitmek. Olimpiyat oyunlarının havasını almak, olimpik sporcu olmak istiyorum. Eğitim olarak da üniversite de sosyoloji iyi bir bölüm olabilir" dedi.



AVM'DE SPORA BAŞLADI



EYOF 2017 Erzurum'da artistik buz pateni branşında genç erkeklerde ülkemizi temsil edecek Başar Oktar, spora altı yaşında başladığını, ailesindeki tek sporcu olduğunu ve onların desteğini her zaman hissettiğini söyledi.

Bir alışveriş merkezinde eğlence amaçlı kaymaya başladığını belirten 14 yaşındaki milli sporcu, "Bir alışveriş merkezinde öyle eğlenmek için başladım. Sonra hocam beni spora başlatmak istedi. Biz de başladık öyle. Başlarda çok ciddiye almadık. Bir iki sene sonra ciddi bir spor haline geldi. Hâlâ çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.



BAŞAR OKTAR: KÜRSÜDE YER ALMAK EN BÜYÜK HEDEFİM



Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Başar, "Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Gelişme var. Kar ve buz yönünden çok yoğun çalışıyoruz. EYOF 2017 Erzurum'da kürsü almak benim en büyük hedefim. Ülkemi temsil etmek büyük bir onur" diye konuştu.

Buz pistine çıktığında hırslı olduğunu ve hırsını kontrol ettiğinde de başarılı olduğuna inandığını söyleyen 14 yaşındaki sporcu, "Kayarken kendimi daha özgür, daha mutlu hissediyorum. EYOF'un Erzurum'da yapılıyor olması, ailemin burada olması motivasyonumu artıracak. Bizim için büyük bir avantaj olacak" ifadelerini kullandı.

Başar Oktar, idolünün Rus olimpiyat şampiyonu Yevgeni Pluşenko olduğunu ve spora başlamasında onun da etkisinin olduğunu ifade ederek olimpiyat oyunlarında katılmasının en büyük hedefinin olduğunu söyledi.

NELLYA AKBULUT: SPORCULARIMIZDAN MEMNUNUM



Milli sporcuların antrenörlüğünü yapan Nellya Akbulut, uzun yıllardır Türkiye'de olduğunu ve buz pateninde son yıllarda ciddi bir ilerleme olduğunu kaydetti.

EYOF 2017 hazırlıklarının çok erken başladığını ifade eden Akbulut, "Sporcularımız yoğun çalışıyorlar. Bir hafta önceden Erzurum'a geldik. Salon bizim olduğu için bir kullanalım, daha hazırlıklı olalım istedik. Sporcularımdan memnunum. Federasyonumuzdan da büyük destek alıyoruz, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Antrenör Nellya Akbulut, iki sporcunun da iyi hazırlandığını ancak her şeyin performansa bağlı olduğunu belirterek, "İyi performans alırsak her şey olabilir. Madalya alabiliriz" diye konuştu.