Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(EK BİLGİLERLE) Yozgat'ta Büyükler Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları başladı 

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT ,() BÜYÜKLER Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda başladı.  Süper Ligin 1,2 ve 3'üncü hafta müsabakalarının açılış maçında Çaykur Spor, Çankırı Yaren...

(EK BİLGİLERLE) Yozgat'ta Büyükler Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları başladı 

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT ,()

BÜYÜKLER Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda başladı. 
Süper Ligin 1,2 ve 3'üncü hafta müsabakalarının açılış maçında Çaykur Spor, Çankırı Yaren Spor Kulübü takımını 8-2, Kasımpaşa ise Ankara EGO takımını 7-3 yendi. Süper Lig'de Yozgatspor Güreş takımı ile İzmir Büyükşehir Belediye, ASKİ Spor, Bursa Olimpik Sporlar, İstanbul Büyükşehir Belediye, Çankırı Yaren Spor, Kayseri Şeker Spor, Ankara Ego, Çaykur Spor, Kasımpaşa Spor,  Manisa Akhisar Belediye, İstanbul Güreş İhtisas, Konya Büyükşehir Belediye, Konya Selçuklu Belediye takımlarının mücadele ediyor. Yozgat'ta devam eden ligin ilk hafta maçlarının ardından bugün akşam seansında ikinci hafta maçları yapılacak. Yarın ise 3'üncü hafta maçlarıyla müsabakalar tamamlanacak.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen Büyükler Grekoromen Erkekler Süper Ligi açılışında Kayseri Şekerspor, sahaya Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek amaçlı pankart ile çıktı. Salondaki iki minderde yapılan müsabakalara güreş severler büyük ilgi gösterdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314