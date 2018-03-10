(EK BİLGİLERLE) Yozgat'ta Büyükler Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları başladı 

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT ,()

BÜYÜKLER Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda başladı.

Süper Ligin 1,2 ve 3'üncü hafta müsabakalarının açılış maçında Çaykur Spor, Çankırı Yaren Spor Kulübü takımını 8-2, Kasımpaşa ise Ankara EGO takımını 7-3 yendi. Süper Lig'de Yozgatspor Güreş takımı ile İzmir Büyükşehir Belediye, ASKİ Spor, Bursa Olimpik Sporlar, İstanbul Büyükşehir Belediye, Çankırı Yaren Spor, Kayseri Şeker Spor, Ankara Ego, Çaykur Spor, Kasımpaşa Spor, Manisa Akhisar Belediye, İstanbul Güreş İhtisas, Konya Büyükşehir Belediye, Konya Selçuklu Belediye takımlarının mücadele ediyor. Yozgat'ta devam eden ligin ilk hafta maçlarının ardından bugün akşam seansında ikinci hafta maçları yapılacak. Yarın ise 3'üncü hafta maçlarıyla müsabakalar tamamlanacak.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen Büyükler Grekoromen Erkekler Süper Ligi açılışında Kayseri Şekerspor, sahaya Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek amaçlı pankart ile çıktı. Salondaki iki minderde yapılan müsabakalara güreş severler büyük ilgi gösterdi.

FOTOĞRAFLI