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(Ek bilgilerle) SBS İnşaat Kırklarelispor - Gümüşhanespor: 1-0  

KIRKLARELİ,() STAT: Atatürk HAKEMLER: Yiğit Peşin, Sedat Yavanoğlu, Cankut Gönenç SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan, Davut, Osman, Saffet (Dk. 60 Ersoy), Koray, Salim (Dk. 71 Yusuf), Soner, Hakkı, Mehmet, Oğuzhan Erdoğan, Ahmet  GÜMÜŞHANESPOR:...

(Ek bilgilerle) SBS İnşaat Kırklarelispor - Gümüşhanespor: 1-0  

KIRKLARELİ,()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yiğit Peşin, Sedat Yavanoğlu, Cankut Gönenç
SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan, Davut, Osman, Saffet (Dk. 60 Ersoy), Koray, Salim (Dk. 71 Yusuf), Soner, Hakkı, Mehmet, Oğuzhan Erdoğan, Ahmet 
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan, Recep, Salih, Ziya, Musa, Oktay, Benjamin Fuchs (Dk. 46 Zahit), Mehmet,  Melih, Dilaver, Berk (Dk. 88 Furkan) 
GOL: Dk. 12 Oğuzhan Erdoğan ( SBS İnşaat Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Ziya, Fuchs, Tita, Dilaver (Gümüşhanespor) 

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta SBS İnşaat Kırklarelispor, Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup etti. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynan karşılaşmada Yiğit Peşin, Sedat Yavanoğlu, Cankut Gönenç hakem üçlüsü görev aldı. Kırklarelispor, Gümüşhanespor'u 12'nci dakikada Oğuzhan Erdoğan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 32'ye yükseltti. Gümüşhanespor ise mağlup olmasına rağmen 42 puanla liderliğini sürdürdü. Gümüşhanespor'u "Gadalar" taraftar grubu Kırklareli deplasmanında yalnız bırakmadı. Edirne'deki Gümüşhane Gökdere Köylüleri Derneği de pankart asarak takıma destek oldular.

(FOTOĞRAFLI)
 

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