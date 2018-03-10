İlk üç hafta müsabakalarının yapıldığı ligin ilk haftasında Çaykur Spor-Çankırı Yareni 8-2, Konya BB-İzmir BB’yi 8-2, Manisa Akhisar-Bursa Olimpiksporu 7-3, Kasımpaşa-Ankara EGO’yu 6-4, Kayseri Şeker-İstanbul Güreş İhtisas’ı 8-2 yendi. Konya Selçuklu Belediye ile Yozgatspor FK 1959 ile 5-5 berabere kaldı.
(EK BİLGİLER) Yozgat'ta Büyükler Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları başladı-2
İlk üç hafta müsabakalarının yapıldığı ligin ilk haftasında Çaykur Spor-Çankırı Yareni 8-2, Konya BB-İzmir BB’yi 8-2, Manisa Akhisar-Bursa Olimpiksporu 7-3, Kasımpaşa-Ankara EGO’yu 6-4, Kayseri Şeker-İstanbul Güreş İhtisas’ı...
10 Mart 2018 Cumartesi 17:41
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