Egis Körmend - Demir İnşaat Büyükçekmece: 73 - 71

FİBA Avrupa Kupası 2'nci J Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanda Egis Körmend'e 73-71 yenildi.

Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk periyodu 18-16'lık skorla önde kapatsa da 2'nci periyotta toparlanan ev sahibi ekip skoru lehine çevirdi. Egis Körmend soyunma odasına 40-28'lik skorla önde gitmeyi başardı. 3'üncü periyotta da Büyükçekmece'nin kendisini yakalamasına izin vemeyen ev sahibi bu periyodu da 56-52'lik skorla önde geçti.

Başa başa geçen son periyotta Büyükçekmece rakibini yakalasa da karşılaşmadan 73-71'lik skorla mağlup ayrıldı.

Böylece Demir İnşaat Büyükçekmece 2'nci turdaki 4'üncü maçında 2'nci mağlubiyetini aldı.

ikinci galibiyetini aldı.

