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Egis Körmend - Demir İnşaat Büyükçekmece: 73 - 71

FİBA Avrupa Kupası 2'nci J Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanda Egis Körmend'e 73-71 yenildi.

Egis Körmend - Demir İnşaat Büyükçekmece: 73 - 71

FİBA Avrupa Kupası 2'nci J Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanda Egis Körmend'e 73-71 yenildi.

Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk periyodu 18-16'lık skorla önde kapatsa da 2'nci periyotta toparlanan ev sahibi ekip skoru lehine çevirdi. Egis Körmend soyunma odasına 40-28'lik skorla önde gitmeyi başardı. 3'üncü periyotta da Büyükçekmece'nin kendisini yakalamasına izin vemeyen ev sahibi bu periyodu da 56-52'lik skorla önde geçti. 
Başa başa geçen son periyotta Büyükçekmece rakibini yakalasa da karşılaşmadan 73-71'lik skorla mağlup ayrıldı. 
Böylece Demir İnşaat Büyükçekmece 2'nci turdaki 4'üncü maçında 2'nci mağlubiyetini aldı.
ikinci galibiyetini aldı.
 

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