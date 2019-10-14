Ege Üniversitesi'nin çifte gururu

EGE Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ülkemize ilk altın madalyasını kazandıran İbrahim Çolak ve milli takım antrenörü Yılmaz Gültekin'i bünyesinden çıkarmanın gururunu yaşıyor. Almanya'da dün sona eren şampiyonada halka aletinde altın madalyayı boynuna takarken Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na da kota alan milli sporcu Çolak ve antrenörü Gültekin ile gurur duyduklarını belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Her ikisi de Ege Üniversitesi mezunu olan sporcumuz ve antrenörü Yılmaz Gültekin ile gurur duyduk. Başarıları daim olsun" diye konuştu.

Üniversite bünyesinde pek çok branştan milli sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Budak, "Gerek EÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmuş sporcular, gerekse EÜ Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki sporcularımız milli takım düzeyinde uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Mezunlarımızdan İbrahim Çolak'ın Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarı hepimizi gururlandırdı. Ayrıca sporcumuzun antrenörü olan Yılmaz Gültekin'in de üniversitemiz mezunu olması gururumuzu katladı. Üniversite olarak son 2 yılda sporun her branşına yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek" dedi.



