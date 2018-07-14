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Ege Rallisi'nde sancılı start

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME, () TÜRKİYE Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki sembolik startla başladı. Geleneksel yarışa 63 ekip kayıt yaptırırken ilk gün düzenlenmesi...

Ege Rallisi'nde sancılı start

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME, ()

TÜRKİYE Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki sembolik startla başladı.
Geleneksel yarışa 63 ekip kayıt yaptırırken ilk gün düzenlenmesi gereken seyirci özel etabı, trafikte yaşanan sıkışıklık ve güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Yarışın sembolik startı Çeşme Belediyesi'nin önünden verildi. Yarışa Burak Koçoğlu'yla birlikte Skoda Fabia R5 araçla katılan ana sponsor Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, starttan önce kızı Selay'ın yaş gününü de kutladı. Start alan pilotlar şehir içinde yaptıkları driftlerle nefes kesti. Vatandaşlar araçları ilgiyle izledi. Ralli nedeniyle şehir merkezine bariyerler yerleştirilerek yolların daraltılması, trafikte önlemler alınması uzun araç kuyruklarına neden oldu. 
Kapanan yollar nedeniyle tatilcilerin trafik çilesi geç saatlere kadar sürdü. Sürücüler, sıkışıklığı korna çalarak ve sosyal medyada tepki göstererek protesto etti. Rallide bugün ekipler, 10.9 kilometre uzunluğundaki Efemçukuru ve 10.3 kilometre uzunluğundaki Gödence etaplarını geçecek. Yarın saat 08.30'da start alacak son etapta ise Ahmet Burkay anısına koşulacak Kavakdere, Selim Teoman anısında koşulacak Seferihisar ve İbrahim Talda anısına koşulacak olan Gödence etapları ikişer kez geçilecek.
Ekipler zorlu mücadeleyi yarın saat 18.00'den itibaren Fuar İzmir'deki finiş podyumunda sonlandıracak. Rallide FIAT Egea Gençler Kupası'nın ilk ayağı da yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ralli startından görüntü
- Trafik yoğunluğundan görüntü

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