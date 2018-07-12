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Ege Rallisi'nde 28'inci start

İZMİR, () Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı olan NG Kütahya Seramik 28'inci Ege Rallisi'nin startı yarın verilecek. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen geleneksel yarış, yarın saat 19.00'da Çeşme...

Ege Rallisi'nde 28'inci start

İZMİR, ()

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı olan NG Kütahya Seramik 28'inci Ege Rallisi'nin startı yarın verilecek. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen geleneksel yarış, yarın saat 19.00'da Çeşme Belediyesi'nin önünden verilecek sembolik startla başlayacak. Rallinin ilk gününde yarın Çeşme Marina çevresinde 1.94 kilometrelik seyirci özel etabı da geçilecek. Rallide ikinci gün saat 13.00'te Fuar İzmir'den başlayacak. 
Ekipler, 10.9 kilometre uzunluğundaki Efemçukuru ve 10.3 kilometre uzunluğundaki Gödence etaplarını geçecek. 15 Temmuz Pazar sabahı saat 08.30'da start alacak son etapta ise Ahmet Burkay anısına koşulacak Kavakdere, Selim Teoman anısında koşulacak Seferihisar ve İbrahim Talda anısına koşulacak olan Gödence etapları ikişer kez geçilecek. Ekipler zorlu mücadeleyi saat 18.00'den itibaren Fuar İzmir'deki finiş podyumunda sonlandıracak. Rallide FIAT Egea Gençler Kupası'nın ilk ayağı da yapılacak.

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