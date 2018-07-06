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Ege Rallisi'nde 28'inci buluşma

İZMİR, () Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı olan NG Kütahya Seramik 28'inci Ege Rallisi, 13-15 Temmuz tarihleri arasında Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından İzmir'de organize edilecek. Çeşme Belediyesi'nin önünden...

Ege Rallisi'nde 28'inci buluşma

İZMİR, ()

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı olan NG Kütahya Seramik 28'inci Ege Rallisi, 13-15 Temmuz tarihleri arasında Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından İzmir'de organize edilecek. Çeşme Belediyesi'nin önünden 13 Temmuz Cumü günü saat 19.00'da verilecek sembolik startla başlayacak olan rallinin ilk gününde Çeşme Marina çevresinde 1.94 kilometrelik seyirci özel etabı geçilecek. Rallide ikinci gün saat 13.00'te Fuar İzmir'den başlayacak. Ekipler, 10.9 kilometre uzunluğundaki Efemçukuru ve 10.3 kilometre uzunluğundaki Gödence etaplarını geçecek.
15 Temmuz sabahı saat 08.30'da start alacak son etapta ise Ahmet Burkay anısına koşulacak Kavakdere, Selim Teoman anısında koşulacak Seferihisar ve İbrahim Talda anısına koşulacak olan Gödence etapları ikişer kez geçilecek. Ekipler zorlu mücadeleyi saat 18.00'den itibaren Fuar İzmir'deki finiş podyumunda sonlandıracak. Aynı zamanda FIAT Egea Gençler Kupası'nın da ilk ayağı olan rallide, TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin 2017 sezonunda ilk 3 sırayı elde eden Onat Telkenar-Efe Eryalaz, Emre Şentürk-Mesut Şafak Doğan ve Mert Kaya-Tunahan Aktaş ekipleri de ilk büyük sınavlarını verecekler. 

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