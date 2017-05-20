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Ege potada büyük heyecan

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi play off Final Grubu'nda Ege temsilcileri Bornova Beckerspor ve Kırçiçeği Bodrum Basketbol, ilk 3 maçı 2'şer galibiyetle geçti. Finallerdeki ilk karşılaşmada Kırçiçeği Bodrum Basketbol'u 58-44, ikinci...

Ege potada büyük heyecan
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi play off Final Grubu'nda Ege temsilcileri Bornova Beckerspor ve Kırçiçeği Bodrum Basketbol, ilk 3 maçı 2'şer galibiyetle geçti.
Finallerdeki ilk karşılaşmada Kırçiçeği Bodrum Basketbol'u 58-44, ikinci sınavda Çankaya Üniversitesi'ni 70-65 mağlup eden Bornova Becker, ardından Ankara OGM Orman Gençlik'e evinde 61-59 mağlup oldu. Kırçiçeği Bodrum ise Bornova Becker yenilgisinden sonra Orman Gençlik'i 76-70, Çankaya'yı 70-64 yenmeyi başardı.
Orman Gençlik'in de 2 galibiyetinin bulunduğu grupta 3 yenilgi alan Çankaya Üniversitesi, şansını muziceye bıraktı. Final Grubu'nda bu 4 takımdan puan tablosunda ilk iki sırayı elde edecek ekipler, yeni sezonda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alacak. Grupta ikinci devre karşılaşmaları pazartesi günü başlayacak. Kıçiçeği Bodrum ile Bornova Becker, pazartesi Bodrum'da karşılayaca. Bu mücadeleyi kazanan taraf ilk 2 için büyük avantaj elde edecek.

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