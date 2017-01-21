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Ege Kupası'nda şampiyon Yunanistan

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu sene 18'incisi düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası'nda finalde Türkiye'yi penaltı atışlarında 5-4 yenen Yunanistan şampiyon oldu. Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde normal süresi 0-0 sona eren...

Ege Kupası'nda şampiyon Yunanistan
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu sene 18'incisi düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası'nda finalde Türkiye'yi penaltı atışlarında 5-4 yenen Yunanistan şampiyon oldu. Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde normal süresi 0-0 sona eren final maçında penaltılarla zafere ulaşan Yunanistan'a kupasını ve madalyalarını TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi. Turnuvada ikinci olan Türkiye ve üçüncü Ukrayna'ya madalyaları da ödül töreninde verildi. Yunanistan, 14'üncü kez katıldığı turnuvada ilk kez şampiyon oldu.
U16 Milli Takımımızda; Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol, Atakan Gündüz ve Yaser Yüce penaltı atışlarını gole çevirirken, Semih Yıldız ile Batuhan Ekinci penaltıları değerlendiremedi. Yunanistan'da ise A.G. Georgantis penaltı atışından yararlanamazken Georgios Liavas, Christos Voutsas, Nikolaos Dosis, A.Ilias Martinis ve Pavlos Mavroudis penaltıları gole çevirdi. Final maçının en değerli oyuncusu U16 Milli Takımımızın oyuncularından Atakan Gündüz seçilirken; Fair-Play ödülü Kosova'ya verildi.

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