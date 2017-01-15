Ege Kupası'nda rakibimiz Kosova
U16 Milli Takımımız, Mercedes-Benz Ege Kupası'ndaki ilk sınavında yarın Kosova ile karşılaşacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.30'te çalacak. Günün diğer müsabakasında ise aynı saatte Ukrayna ile...
15 Ocak 2017 Pazar 13:22
U16 Milli Takımımız, Mercedes-Benz Ege Kupası'ndaki ilk sınavında yarın Kosova ile karşılaşacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 14.30'te çalacak. Günün diğer müsabakasında ise aynı saatte Ukrayna ile Yunanistan Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde kozlarını paylaşacak. A Grubu'nda Türkiye, Kosova ve Slovakya, B Grubu'nda ise Ukrayna, Yunanistan ve Karadağ'ın yer aldığı turnuvada tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda grup birinci olan takımlar 21 Ocak'ta şampiyonluk için karşı karşıya gelecek, ikinciler ise üçüncülük mücedelesi verecek.
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