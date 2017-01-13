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Ege Kupası'nda hedef şampiyonluk

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun bu yıl 18'incisini düzenlediği Ege Kupası, pazartesi günü dört ayrı merkezde başlayacak. Son 2 kupayı kazanan U16 Milli Takımımız yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkarken, turnuvada Kosova, Karadağ, Slovakya,...

Ege Kupası'nda hedef şampiyonluk
TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun bu yıl 18'incisini düzenlediği Ege Kupası, pazartesi günü dört ayrı merkezde başlayacak. Son 2 kupayı kazanan U16 Milli Takımımız yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkarken, turnuvada Kosova, Karadağ, Slovakya, Ukrayna ve Yunanistan U16 Milli Takımları da mücadele edecek.
Millilerimiz, Turkcell'in iletişim, Coca Cola'nın ise içecek sponsoru olduğu Ege Kupası'nda pazartesi günü Kuşadası Özer Türk Stadı'nda Kosova, salı günü Aydın Üniversitesi Stadı'nda Slovakya ile karşılaşacak. Toplam 8 müsabakanın oynanacağı organizasyonun finali ise 21 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da Aydın Adnan Menderes Stadı'nda yapılacak.
U16 Milli Takım Teknik Direktörü Ahmet Ceylan, hedefin yine şampiyonluk olduğunu belirterek, "Ancak bu hedefe ulaşmanın yolu oyuncularımızın sahadaki performansından geçiyor. Şu ana kadar çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, futbolcularımızın arzusu üst seviyede ve bunu kupaya kadar devam ettireceğiz" dedi. Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'ni kendilerine açan Altınordu'ya özel olarak teşekkür eden Ahmet Ceylan; Kuşadası, Torbalı ve Aydın'da oynanacak maçlara tüm futbolseverleri davet ederek, "Yarının A Milli Takım forması giyecek oyuncularını, bugünden izlemek isteyenleri Ege Kupası'na bekliyoruz" diye konuştu.

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