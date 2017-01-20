Ege Kupası'nda final günü

İZMİR, ()- TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası'nda A Grubu'nu lider bitiren Türkiye, yarın B Grubu birincisi Yunanistan ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak final karşılaşması saat 14.30'da başlayacak. Solvakya ve Ukrayna da yarın saat 12.00'de aynı tesiste 3'üncülük kupası için karşı karşıya gelecek. Millierimiz grubunda Kosova'yı 4-0, Slovakya'ı da 3-0 mağlup ederken, Yunanistan ise Ukrayna'yı 1-0, Karadağ'ı 4-1 yenmeyi başardı.