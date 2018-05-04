Ege futbolunda tarihi gün yarın

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FUTBOLDA Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'deki Ege takımları yarın tarihi sezon finallerine çıkacak. İzmir, 2 şampiyonluk, 2 Play-Off, 1 de kümede kalma mücadelesine sahne olacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, İzmir'e lider gelen Gümüşhanespor'u Atatürk Stadı'nda yenerse şampiyonluğunu ve 7 yıl sonra 1. Lig'e dönüşünü ilan edecek. Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, evinde Eyüpspor'u yenip tarihinde ilk kez 1. Lig takımı olmak için rakipleri Hatayspor ile Afjet Afyonspor'un birbirleriyle oynayacağı son maçın skorunu bekleyecek. 1. Lig'de Altınordu, normal sezonun son maçında Bornova Stadı'nda BŞB Erzurumspor'u yenerse ilk kez Play-Off oynayacak. 3. Lig 2. Grup'taki Tire 1922, Play-Off için iç sahada Anadolu Bağcılarspor'dan en az 1 puan almaya çalışacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor, evinde Etimesgut Belediyespor'u mağlup edemezse rakiplerinin alacağı skorlara bakmaksızın düşecek. Aynı grupta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, düşme kabusu yaşamamak için Kocaeli Birlikspor'u mağlup etmeyi hedefleyecek. 3. Lig 1. Grup'ta Bergama Belediyespor, düşmemek için Kemerspor'dan deplasmanda puan almaya çalışacak. 1. Lig'de düşmekten büyük oranda kurtulan Denizlispor, Boluspor deplasmanında işi garantilemeye çalışacak. Grupta Play-Off oynayacak Kızılcabölükspor, son provayı Elaziz Belediyespor'la evinde yapacak. 3. Lig 1. Grup şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig'de küme düşen Karşıyaka, Nazilli Belediyespor ve amatöre gerileyen Aydınspor 1923, sezona veda maçlarına çıkacak.