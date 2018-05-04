Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı Muharrem...
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...

Ege futbolunda tarihi gün yarın

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () FUTBOLDA Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'deki Ege takımları yarın tarihi sezon finallerine çıkacak. İzmir, 2 şampiyonluk, 2 Play-Off, 1 de kümede kalma mücadelesine sahne olacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay,...

Ege futbolunda tarihi gün yarın

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FUTBOLDA Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'deki Ege takımları yarın tarihi sezon finallerine çıkacak. İzmir, 2 şampiyonluk, 2 Play-Off, 1 de kümede kalma mücadelesine sahne olacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, İzmir'e lider gelen Gümüşhanespor'u Atatürk Stadı'nda yenerse şampiyonluğunu ve 7 yıl sonra 1. Lig'e dönüşünü ilan edecek. Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, evinde Eyüpspor'u yenip tarihinde ilk kez 1. Lig takımı olmak için rakipleri Hatayspor ile Afjet Afyonspor'un birbirleriyle oynayacağı son maçın skorunu bekleyecek. 1. Lig'de Altınordu, normal sezonun son maçında Bornova Stadı'nda BŞB Erzurumspor'u yenerse ilk kez Play-Off oynayacak. 3. Lig 2. Grup'taki Tire 1922, Play-Off için iç sahada Anadolu Bağcılarspor'dan en az 1 puan almaya çalışacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor, evinde Etimesgut Belediyespor'u mağlup edemezse rakiplerinin alacağı skorlara bakmaksızın düşecek. Aynı grupta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, düşme kabusu yaşamamak için Kocaeli Birlikspor'u mağlup etmeyi hedefleyecek. 3. Lig 1. Grup'ta Bergama Belediyespor, düşmemek için Kemerspor'dan deplasmanda puan almaya çalışacak. 1. Lig'de düşmekten büyük oranda kurtulan Denizlispor, Boluspor deplasmanında işi garantilemeye çalışacak. Grupta Play-Off oynayacak Kızılcabölükspor, son provayı Elaziz Belediyespor'la evinde yapacak. 3. Lig 1. Grup şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig'de küme düşen Karşıyaka, Nazilli Belediyespor ve amatöre gerileyen Aydınspor 1923, sezona veda maçlarına çıkacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314