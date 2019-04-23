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Ege futbolunda büyük heyecan

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Profesyonel futbol liglerinde sezonun son haftalarına girilirken Ege takımları farklı hedefler peşinde koşuyor. Spor Toto Süper Lig'deki iki Ege temsilcisi de son 5 hafta öncesi düşme hattında yer alıyor. Ligde...

Ege futbolunda büyük heyecan

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Profesyonel futbol liglerinde sezonun son haftalarına girilirken Ege takımları farklı hedefler peşinde koşuyor. Spor Toto Süper Lig'deki iki Ege temsilcisi de son 5 hafta öncesi düşme hattında yer alıyor. Ligde 24 puanlı sonuncu Akhisarspor ve 27 puanla sondan bir üst basamaktaki Göztepe, kalan haftalarda zoru başarmaya çalışacak. Spor Toto 1'inci Lig'de ise Abalı Denizlispor, iki Ege takımının birden küme düşme kabusu gördüğü Süper Lig'e koşuyor. Bitime 4 hafta kala 62 puanla ikinci sırada yer alan Denizlispor'un bu hafta alınacak sonuçlara göre 9 yıl sonra Süper Lig'e dönüşünü ilan etme ihtimali bulunuyor. Yine 1'inci Lig'de Altınordu da son 4 haftaya 48 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde girdi. Kırmızı-lacivertli ekip, kalan haftalarda yıllardır ıskaladığı hedefine ulaşmak istiyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde Şanlıurfaspor önünde beraberlik dahi alsa son hafta öncesi şampiyonluk ve tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkışını ilan edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Play-Off oynamak için 2 maçta tek galibiyet yetecek. Grupta Fethiyespor ise son 2 maça düşme hattının 1 puan üzerinde girdi. Beyaz Grup'ta Manisaspor'un 3'üncü Lig'e düşmesi haftalar önce kesinleşti. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 25 maçtır yenilmeyen Nazilli Belediyespor, son 2 haftada 2 puan önündeki Hekimoğlu Trabzon'la kıyasıya şampiyonluk yarışında. Tire 1922, Play-Off biletini geçen haftadan cebine koydu. 2'nci Grup'ta Karşıyaka, haftalardır kovaladığı Play-Off hattına Adıyaman 1954 galibiyetiyle ulaştı. 49 puanla beşinci sıradaki Kaf-Kaf ve 52 puanlı dördüncü Kızılcabölükspor, kalan 2 maçta hata yapmayıp Play-Off oynamayı planlıyor. 3'üncü Lig'de Bergama Belediyespor ve Bucaspor ise amatör kümeye düştü.

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