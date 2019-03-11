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Ege, düşme hattında

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de Ege'yi temsil eden iki takım da bitime 9 maç kala düşme hattından kurtulamamanın şokunu yaşıyor.  Ligde 7'nci sezonunu geçiren Akhisarspor, haftalardır son sıraya demir atarken geçen...

Ege, düşme hattında

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Ege'yi temsil eden iki takım da bitime 9 maç kala düşme hattından kurtulamamanın şokunu yaşıyor. 
Ligde 7'nci sezonunu geçiren Akhisarspor, haftalardır son sıraya demir atarken geçen sezonun flaş takımı Göztepe de düşme kabusu görüyor. Geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez kazanarak yeni sezona mutlu bir başlangıç yapan Akhisarspor'un mutluluğu kısa sürdü. Sezon başından bu yana alt sıralardan kurtulamayan Akhisar, son 10 maçta tek galibiyetle yetinip 2 beraberlik, 7 yenilgi alınca dibi boyladı. Ligde 21 puanla kurtuluş hattının 7 puan gerisinde olan Akhisarspor'un zorlu fikstürü de taraftarı korkutuyor.
Yeşil-siyahlı ekip, kalan haftalarda alt sıralardaki direkt rakipleriyle oynayıp Kasımpaşa, Göztepe (D), BŞB Erzurumspor (D), Antalyaspor, Bursaspor (D), Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D), Kayserispor ve Konyaspor'la (D) karşılaşacak. Bu sezon çıktığı 12 deplasman sınavında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak dış saha puan tablosunda da en kötü performansı sergileyen Akhisar'ın kalan 9 maçın 5'ini deplasmanda oynama handikabı var. Süper Lig'de 14 yıl sonra ilk kez geçen sezon mücadele ederek altıncı sırayı elde eden İzmir ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Göztepe, bu sezon ise büyük hayal kırıklıkları yaşıyor.
Göztepe, son 8 maçta yalnız 1 galibiyet alınca 2 haftadır düşme barajında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 3 farklı teknik direktörün görev yaptığı son 14 maçta ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Dün evinde Kasımpaşa'yla yenişemeyip geçen sezonun ardından takımın dümenini yeniden devralan Tamer Tuna yönetiminde oynadığı ikinci maçtan da beraberlikle ayrılan Göz-Göz, 27 puanla 16. sırada bulunuyor. Göztepe ve Akhisar, 14'er mağlubiyetle ligin en çok yenilen iki takımı konumunda. Yine zorlu bir fikstürü bulunan Göz-Göz, sezonu Beşiktaş (D), Akhisarspor, Çaykur Rizespor (D), BŞB Erzurum, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor (D), Ankaragücü maçlarıyla tamamlayıp lige tutunmaya çalışacak.
 

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