Ege'deki takımlar 2016'da umduklarını bulamadı

EGE sporunda geride kalan 2016 yılı beklendiği gibi geçmedi. Salon sporlarında 2015'teki Pınar Karşıyaka'nın Spor Toto Basketbol Ligi, Arkasspor'un Voleybol Efeler Ligi, Salihli Belediyespor ve Bornova Anadolu Lisesi'nin Voleybol 1'inci Ligi, Göztepe'nin ise Hentbol Erkekler 1'inci Ligi'ndeki şampiyonlukları, 2016'da tekrarlanamayınca bunlar güzel birer anı olarak hafızalarda kaldı.Potada Pınar Karşıyaka, filede ise Arkasspor, geçtiğimiz yılları aratıp 2016'yı kupasız geçerken Salihli Belediyespor ve Bornova Anadolu Lisesi tek sezonluk maceranın ardından yıl içinde küme düşme acısı yaşadı.Salon sporlarında Best Balıkesir, 2016'da tarihinde ilk kez Spor Toto Basketbol Ligi'ne, Seramiksan, Voleybol Sultanlar Ligi'ne çıktı, iki takım da ilk yıllarında devreyi düşme korkusuyla tamamladı. Potada Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Sinpaş Denizli ve Gediz Basket ise ligden çekildi.TFF 1'inci Lig'in en kıdemli takımı olan Karşıyaka, 13 yıllık maceranın ardından 2016'da küme düştü. Ligde Denizlispor ve Göztepe, küme düşmekten kıl payı kurtulurken Balıkesirspor, play off oynasa da ilk turda elendi. Spor Toto 2'nci Lig'den Manisaspor, tek sezonluk aradan sonra TFF 1'inci Lig'e döndü. Manisaspor, TFF 1'inci Lig'de 2016'yı yine düşme hattında tamamladı. 2'nci Lig'de Bucaspor, geçen sezon sonunda küme düşmekten son anda kurtuldu. Spor Toto 3'üncü Lig'de Kızılcabölükspor, Tire 1922 ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor, play off oynasa da üç takımdan hiçbiri hedefine ulaşamadı. 3'üncü Lig'den Turgutluspor, Çine Madranspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor, amatör kümeye düşerken yerlerine Ege takımı olarak yalnız Muğlaspor geldi. İzmirspor ise Bölgesel Amatör'den yerel amatöre geriledi.

