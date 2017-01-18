Ege'de Yılın Spor Ödülleri açıklandı

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunda ödül kazananlar belirlendi.

TSYD İzmir Şube yönetimi ve genel merkez yönetiminin İzmirli üyeler tarafından yapılan değerlendirme sonunda geçen sezon Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselen Seramiksan Ege'de yılın takımı seçildi. Hayata geçirdiği stat ve salon projeleri ile İzmir'deki tesis krizinin çözümüne katkı sunan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila yılın spor adamı, hentbolda Göztepe'yi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkartıp Türkiye Kupası'nda final oynatan Ferudun Dorak ise yılın teknik direktörü oldu.

Güney Kore'deki 14'üncü Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı ve Avrupa ikincisi triatlet İpek Öztosun yılın sporcuları seçildi. Kadınlar tekerlekli sandalye tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na kota alarak bir ilki gerçekleştiren Başra Ün, kız öğrencilerden kurulu Ataspor hentbol takımına verdiği destekle TFF 1'inci Lig'e çıkmalarına katkı yapan Rıdvan Üreten ve 3500 lisanslı sporcusu bulunan, 2016'da engelli sporcuları 3'ü uluslararası alanda toplam 18 madalya, 2 kupa kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, jüri özel ödülüne layık bulundu. Ödüller, şubat ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.