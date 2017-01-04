'Efsanelerle Buluşma' etkinliğinin ilk konuğu Mesut Şen

BURSASPOR Kulübü Futbol Akademisi tarafından organize edilen 'Yıldızlar Efsanelerle Buluşuyor' etkinliğinin ilk konuğu eski futbolcu Mesut Şen oldu.

Bursaspor Kulübü'nün U 21 ve U 19 Takımı oyuncuları, Mesut Şen ile yapılan söyleşi öncesinde Kent Müzesi’nde, Bursa Futbolu 105 yaşında ve Bursaspor tarihinin aktarıldığı resim sergisini gezdi.

Gazeteci İsmail Kemankaş, sergide Bursa futbolunun tarihini genç oyunculara anlattı. Daha sonra toplantı salonunda, yapılan 'Yıldızlar Efsanelerle Buluşuyor' etkinliğinin ilki yapıldı.

İsmail Kemankaş’ın Bursaspor’un üç temel ismi olan Mesut Şen, Müfit Gürsu ve merhum Ersel Altıparmak ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha sonra Mesut Şen, hayatından kesitler sunarken, genç futbulcuların sorularını yanıtladı, öğütler verdi.



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