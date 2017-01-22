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Efsane başkan hayatını kaybetti

Ercan ATA/ANKARA, () - GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti. Beyin kanaması tanısıyla dün hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan efsane başkan, bugün hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Cavcav, 39...

Efsane başkan hayatını kaybetti

Ercan ATA/ANKARA, () - GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti.

Beyin kanaması tanısıyla dün hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan efsane başkan, bugün hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Cavcav, 39 yıldır Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanlığını yapıyordu.

İLHAN CAVCAV KİMDİR?

Ankara Hamamönü'nde 1935 yılında doğan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet'in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve stoper mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı. Futbolu bıraktığı 1950'li yıllardan 1970'lere kadar iş yaşamında yoğun bir çalışma hayatı olan Cavcav, 1960 yılında aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı. 1967'de Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayi'nin bulunduğu arsayı satın alarak halen başında olduğu un fabrikasını kurdu. Bunun sayesinde Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girdi. 1975'te, ailesinin eski mahallesinin takımı olan Hacettepe'nin başkanı oldu. Ancak Hacettepe'nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa etti. Cavcav bu kez 1977 yılında Yahya Demirel Gençlerbirliği başkanıyken, kulübün yönetim kuruluna girerek 1978'de kulüp başkanı oldu. Dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşen Cavcav, başkanlığa kısa bir süre ara verdi. 1981 yılında anlaşmazlıkların çözülmesiyle takıma başkan olduğunda Gençlerbirliği 3. Lig'e düşmek üzereydi. 2. ve 3. liglerin birleştirilmesini futbol yöneticilerine kabul ettiren Cavcav, böylelikle Gençlerbirliği'nin tekrar 2. Lig'e dönmesini sağladı. Bir sezon sonra 1. Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri Türkiye Birinci Ligi'nin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Bu sürede 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Gençlerbirliği, modern tesislere sahip olan bir futbol kulübü haline geldi. İlhan Cavcav, 39 yıllık görev süresince 42 farklı teknik direktörle çalışarak da ilginç bir rekora imza attı.

Görüntü Dökümü:

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-İlhan Cavcav'ın arşiv görüntüleri

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