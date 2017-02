'Efsane Aslanlar' belgeseli tanıtıldı

"Galatasaraylılar bu belgeseli izlerken Galatasaraylı olmanın ayrıcalığını bir kez daha yaşayacaklar"

Vestel, Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane sporcularının 'Efsane Aslanlar' adı altında çekilen belgesel serisine sponsor oldu.

Galatasaray'da geçmişten günümüze forma giyen, hem kuruluşu sırasında hem sonraki yıllarda futbolculuklarıyla, sporculuklarıyla, yöneticilikleriyle, efendilikleriyle zarafetleriyle, her kesimden gördükleri sevgiyle unutulmazlar arasına giren 13 ismin hikayelerinin konu edildiği belgesel serisinde Ali Sami Yen, Metin Oktay, Turgay Şeren, Gündüz Kılıç, Çanakkale Kahramanları, Yalçın Granit, Fatih Terim, Gheorghe Hagi, Cevad Prekazi, Jupp Derwall, Tevfik Fikret, Coşkun Özarı ve Özhan Canaydın yer alıyor. Belgeselin her bölümünde, Galatasaray efsanelerinin ve kulübün tarihçesi yer alacağı gibi tanıklıklara, röportajlara da yer veriliyor. Daha önce görülmemiş fotoğraf ve görüntüler ile siyah-beyaz zamanların maç coşkusu, yakın yılların rengarenk anlarının da yer alacağı belgesel, Galatasaray TV'de ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ait resmi sosyal medya mecralarında gösterilecek.

Vestel ile Galatasaray Spor Kulübü arasında gerçekleşen iş birliği, bugün Türk Telekom Arena'da düzenlenen imza töreni ile duyuruldu. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cengiz Özyalçın, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler ve belgesellerin yönetmeni Nebil Özgentürk'ün ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine belgesellerde yer alan sporcuların aileleri de katıldı.

Gerçekleşen sponsorluk anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, "Galatasaray 112 yıllık köklü bir çınar. Temelleri 500 yılı aşkın bir maziye sahip olan Galatasaray Lisesi'nden doğan ve bugün 'Türkiye'dir Galatasaray' denilebilecek muazzam büyüklüğe erişmiş bir camiadan söz ediyoruz. İlkeleri olan, yazılı olan ve olmayan kurallara sahip, kendi çizgisini, felsefesini yaratmış ve büyük bir değerler topluluğudur Galatasaray. Onu bu büyüklüğe eriştiren ise topluma mal olmuş, her kesimin sevgisi kazanmış isimlerdir. Bakın bu yıl Türkiye Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu adıyla oynanıyor. Nam-ı diğer 'Berlin Panteri'. Bu belgeselde kuruluş ateşini yakan Ali Sami Yen de var, camianın fikri hür, irfanı hür temellerini atan Tevfik Fikret de var. İstikbâlini terk edip ülkenin istiklâli için Çanakkale'ye koşan gencecik vatan evlatları var. Beni ayrıca gururlandıran bir şeyi de belirtmeden geçemeyeceğim. Bu belgeselde yer alan ama bugün maalesef aramızda olmayan Turgay Şeren, Metin Oktay, Coşkun Özarı ile aynı takımda yer alma şerefine nail oldum. Gündüz Kılıç'ın; herkesin bildiği adıyla Baba Gündüz'ün talebesi olma ayrıcalığını yaşadım. Ben bu forma ile hayatımın en mutlu, en gurur dolu günlerini geçirdim. Bugün burada, Vestel'in katkılarıyla, sevgili Nebil Özgentürk'ün Galatasaray TV için hazırladığı bu belgeselle adeta zamanda bir yolculuğa çıktım. Çok bahtiyarım. Eminim ki tüm Galatasaraylılar bu belgeseli izlerken Galatasaraylı olmanın ayrıcalığını bir kez daha yaşayacaklar. Siz değerli basın mensuplarının huzurunda, bu anlamlı projeye destek olan Vestel'e ve belgeselin yapımcısı Nebil Özgentürk'e bir kez da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ERGÜN GÜLER: "VESTEL EFSANE SPORCULARIN YANINDA"

Sporun her alanına destek vermekten büyük memnuniyet duyduklarını ve desteklerine devam edeceklerini vurgulayan Vestel Genel Müdürü Ergün Güler şunları söyledi: "Galatasaray Spor Kulübü 112 yıllık tarihi başarılarla dolu olan ve ülkemizi dünyada başarı ile temsil eden bir kulübümüz. Bizler de dünyanın 153 ülkesine teknolojimizi ulaştırarak, tüketici elektroniği sektöründe 18 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu olan ve ülkemizi dünya pazarında en iyi şekilde temsil eden bir teknoloji şirketiyiz."

"BELGESELİN DE GALATASARAY'IN DA YOLU AÇIK OLSUN"

Belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk ise "Bugüne kadar Aziz Sancar'dan, Yaşar Kemal'e Sezen Aksu'ya kadar yaşayan, yaşamayan bine yakın inanın belgeselini çektik. Elimizden geldiği kadar belgesel bölümlerinde fazla bilinmeyen, hatta kitaplara geçmemiş anekdotlar da bulmaya özen gösterirdik. Galatasaray, 1905 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na doğdu ve Cumhuriyet yılları boyunca da çok özel olaylar, hikayeler yaşadı, yaşattı. Milyonlarca taraftarı bulunan, sosyal medyada da takipçisi inanılmaz yüksek rakamlara ulaşan, dünyada da tanınan bir klüp olarak bu günlere geldi. Naçizane ben de yıllar boyunca Galatasaray'ın başarılarından, alınan kupalardan tüm Türkiye gibi heyecan duydum." dedi.

