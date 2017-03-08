Efeler Ligi’nde 19. Hafta Başladı

İSTANBUL- 2016 – 2017 Voleybol Sezonu Efeler Ligi’nde on dokuzuncu hafta, bugün oynanan beş karşılaşmayla başladı.
Alınan sonuçları şöyle;
Arkas Spor 1 – 3 Tokat Belediye Plevne (23-25, 25-17, 23-25, 17-25)
Afyon Bld. Yüntaş 0 – 3 Galatasaray HDI Sigorta (19-25, 22-25, 20-25)
İstanbul B.Şehir Bld. 3 – 2 Maliye Piyango (26-28, 22-25, 25-15, 25-23, 15-12)
Fenerbahçe 3 – 2 İnegöl Bld. (25-17, 22-25, 25-22, 25-27, 15-12)
Ziraat Bankası 1 – 3 Halkbank (20-25, 25-18, 23-25, 22-25)
Efeler Ligi’nde on dokuzuncu hafta, yarın Akatlar Spor Kompleksi’nde, saat 18.00’de başlayacak Beşiktaş – MSK Urfa karşılaşmasıyla sona erecek.