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Efeler Ligi'nde Halkbank finalde

Halkbank'ın finaldeki rakibi ise Arkas Spor oldu İSTANBUL,() Salon: TVF Başkent Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak,...

Efeler Ligi'nde Halkbank finalde

Halkbank'ın finaldeki rakibi ise Arkas Spor oldu

İSTANBUL,()

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil
Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Chernokozhev, Alperay Demirciler, Lucas Loh)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin, Görkem Sertel, Erdem Sonat)
Setler: 20-25, 25-20, 25-23, 25-19
Süre: 112 dakika (28, 25, 33, 26)

Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı ikinci maçında, İstanbul BBSK'yı 20-25, 25-20, 25-23 ve 25-19'lik setlerle 3-1 mağlup eden ev sahibi Halkbank kazandı. Bu sonucun ardından rakibi karşısında seride 2-0 üstünlük sağlayan Halkbank, Efeler Ligi'nde Play-off Final Etabı'na yükseldi.
Halkbank'ın; Efeler Ligi Play-off Final Etabı'ndaki rakibi ise; Galatasaray HDI Sigorta'yı elemeyi başaran Arkas Spor oldu.
Günün Play-off 5/8.lik (Klasman) Etabı ikinci maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde: 
Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş: 3 - 0
Fenerbahçe - Maliye Piyango: 0 - 3
 

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