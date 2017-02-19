Efeler Ligi'nde günün sonuçları

Efeler Ligi'nde 16. hafta bugün oynanan beş karşılaşmayla başladı.
Günün sonuçları şöyle;
Halkbank 3 - 0 Afyon Yüntaş Bld. (25-20, 25-13, 25-17)
Galatasaray HDI Sigorta 3 - 2 Arkas Spor (25-23, 19-25, 27-25, 20-25, 15-13)
Tokat Belediye Plevne 1 - 3 Maliye Piyango (25-22, 20-25, 15-21, 22-25)
İnegöl Bld. 3 - 0 Ziraat Bankası (25-19, 25-23, 25-21)
MSK Urfa 0 - 3 İstanbul B.Şehir Bld. (23-25, 19-25, 17-25)
Efeler Ligi'nde on altıncı hafta, yarın Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasıyla sona erecek.
İSTANBUL /