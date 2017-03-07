Efeler Ligi'nde 19. hafta heyecanı başlıyor

2016 - 2017 Voleybol Sezonu Efeler Ligi'nde 19. hafta, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
Haftanın programı şöyle;
08 MART ÇARŞAMBA
13.00 Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena)
16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu)
17.00 İstanbul B. Şehir Bld. - Maliye Piyango (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
18.30 Fenerbahçe - İnegöl Bld. (Metro Enerji Spor Salonu)
19.00 Ziraat Bankası - Halkbank (Başkent Voleybol Salonu) (TRT Türk HD Naklen)
09 MART PERŞEMBE
18.00 Beşiktaş - MSK Urfa (Akatlar Spor Kompleksi)
İSTANBUL /