Efeler Ligi'nde 15'nci hafta başladı

İSTANBUL,()
Efeler Ligi'nde 15'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 4 maçla başladı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Jeopark Kula - Beşiktaş: 3-0 25-17, 25-20, 25-21
TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik - Afyon Bld. Yüntaş: 0-3 13-25, 19-25, 13-25
Halkbank - İstanbul BBSK: 3-0 25-15, 25-20, 25-19
Fenerbahçe - Maliye Piyango: 3-0 25-23, 26-24, 25-21
15'nci hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası ve Arkas Spor - İnegöl Bld. müsabakalarıyla tamamlanacak.