mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD...
Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor
Bingöllü Kadın Subay
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11...
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...

Efeler Ligi'nde 14. hafta tamamlandı

İSTANBUL, () Efeler Ligi'nde 14. hafta karşılaşmaları bugün TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Ziraat Bankası - Arkas Spor müsabakasıyla tamamlandı. Karşılaşmayı, Ziraat Bankası'nı deplasmanda 28-30, 25-16, 25-20, 20-25 ve 15-12...

Efeler Ligi'nde 14. hafta tamamlandı

İSTANBUL, ()

Efeler Ligi'nde 14. hafta karşılaşmaları bugün TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Ziraat Bankası - Arkas Spor müsabakasıyla tamamlandı.
Karşılaşmayı, Ziraat Bankası'nı deplasmanda 28-30, 25-16, 25-20, 20-25 ve 15-12 setlerle 3-2 mağlup eden Arkas Spor kazandı.
Efeler Ligi'nde 14. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
İnegöl Bld. - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0 (25-16, 25-19, 25-18)
Afyon Bld. Yüntaş - Jeopark Kula Bld.: 0-3 (28-30, 18-25, 23-25)
Beşiktaş - Halkbank: 0-3 (23-25, 14-25, 16-25)
İstanbul BBSK - Fenerbahçe: 0-3  (17-25, 24-26, 20-25)
Maliye Piyango - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (20-25, 23-25, 22-25)
Ziraat Bankası - Arkas Spor: 2-3 (30-28, 16-25, 20-25, 25-20, 12-15)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314