Edremit Belediyesi Gürespor'a ABD'li oyuncudan kötü haber

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Lig'de Fenerbahçe Gelişim’e 73-72 yenilen Edremit Belediyesi Gürespor'a bir kötü haber de Amerikalı oyuncusu Breanna Janay Lewis’ten geldi. Annesinin beyninde ur tespit edilen Lewis'in Amerika’ya geri döneceği öğrenildi.Edremit Belediyesi Gürespor Kulüp Başkanı Ahmet Çetin, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:“Bu maçı kötü bir şekilde kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum ama üzüntülüyüm. Maalesef bu sene şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. 2 önemli oyuncumuz sakat olduğu için oynayamıyor. Amerikalı oyuncumuz maçta iyi bir performans çıkardı ama maalesef Amerika’da yaşayan annesinin beyninde bir ur olduğu tespit edildi. O yüzden Amerika’ya gidiyor ve ne zaman döneceği de belli değil. Yeni bir yabancı oyuncu almamız gerekiyor. Bu sene Allah beterinden korusun ama olabilecek bütün aksilikler üst üste geldi. Ben öncelikle Edremit Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan’a, bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bu tribünleri dolduran muhteşem Edremit taraftarına da teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki galibiyet elde edelim ama maalesef 1 sayıyla kaybettik. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olup, daha güzel sonuçlar alıp, Edremitlileri sevindireceğiz inşallah. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum.”