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Edirnespor–Dardanelspor: 3-0

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () STAT: 25 Kasım HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xxx),  Sedat Etik (xxx), Ertunç Kaplan (xxx). EDİRNESPOR: Emir (xxx)- Murad (xxx), Feyzullah (xx), Emirhan (xx), Kemal (xxx), Harun (xx), Uğur (xxx)(Dk.90 Bayram), Tolga (xxx)(Dk.88...

Edirnespor–Dardanelspor: 3-0

Engin ÖZMEN/EDİRNE, ()

STAT: 25 Kasım

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xxx),  Sedat Etik (xxx), Ertunç Kaplan (xxx).

EDİRNESPOR: Emir (xxx)- Murad (xxx), Feyzullah (xx), Emirhan (xx), Kemal (xxx), Harun (xx), Uğur (xxx)(Dk.90 Bayram), Tolga (xxx)(Dk.88 Medet ), Yunus (xxx), Metin (xxx), Sabur (xx)(Dk.80 Ramazan x)

DARNADELSPOR: Cüneyt (xx)- Sinan (xx), Fatih (xx), Ahmet (xx), Uğur (xx), Selim (xx)(DK.62 Furkan xx), Kuzey (xx)(Dk.31 Fırat xx), Sergen (xx), Yusuf (xx), Hıdır (xx)(Dk.46 Tahir xx), Veli (xx).

GOLLER: Dk.18, Dk.71 Metin, Dk.90 Yunus (Edirnespor).

SARI KARTLAR: Murad (Edirnespor). Ahmet, Furkan (Dardanelspor).  

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Uğur (Dardanelspor).

TÜRKİYE Ziraat Kupası 2'nci tur karşılaşmasında, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Edirnespor, kendi evinde konuk ettiği 3'nci lig Çanakkale temsilcisi Dardanelspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

18'nci dakika Edirnespor'un atağında ceza sahasına giren Metin kalecinin yanından düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı: 1-0

19'ncu dakikada Tolga'nın soldan getirip ortaladığı topu, savunma uzaklaştırdı.

33'ncü dakikada Selim'in sağdan ceza sahasına girerken verdiği pasla topla buluşan Uğur'un vuruşu kaleciden dışarı çıktı.

38'nci dakikada Uğur topla birlikte ceza sahasına girdiğinde yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

41'nci dakikada ceza sahası dışından Fatih'in sert şutu savunmaya çarparak auta çıktı.

51'nci dakikada Veli'nin sağdan ortalığı topu Uğur'dan önce iyi yükselen kaleci Emir aldı.

56'ncı dakikada Tolga'nın ceza sahası dışından vurduğu şut, az farklı auta çıktı.

63'ncü dakikada Metin ortasına yükselen Sabur'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

59'ncu dakikada Tahir'in ceza sahasına girerek ortaladığı topa kimse dokunamadı. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı.

71'nci dakikada sağdan Sabur'un kornerden attığı topla altı pas buluşan Metin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

75'ncü dakikada Metin'in ceza sahasına girerek vurduğu şut kaleciden döndü.

79'ncu dakikada kaleciyi çalımlayan Uğur, topu boş kale yerine yan ağlara vurdu.

90'ncı dakikada Yunus, üçe bir yakaladıkları pozisyonda ceza sahasına girerken vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 3-0

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