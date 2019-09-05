Edirne'de Uluslararası Kel Aliço Güreş Turnuvası düzenlendi 

Olgay GÜLER / EDİRNE, ()-



EDİRNE Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Trakya Birlik ortaklığında 8 ülkeden 86 sporcunun katılımıyla 1'inci Uluslarası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, Makedonya, Kosova ve Romanya gibi Balkan ülkelerinden gelen çocuk ve genç sporcular dereceye girmek için ter döktü. Güreşçilerin, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde salona girdiği açılış seromonisinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak, güreşin ata sporu olduğunu ve hem olimpiyatlar hem de dünya şampiyonalarında en çok madalya kazanılan branş olduğunu kaydetti. Ak, "Sporda amaç sadece başarılı sporcu yetiştirmek değil, aynı zamanda ahlaklı ve iyi insan yetiştirmektir. Spor, insanın beden ve ruh sağlığını koruduğu gibi, sevgi, hoşgörü ve uzlaşı kültürüne büyük katkı sunmaktadır. Bu nedenledir ki devletimiz spora büyük yatırımlar yapmaktadır. Son yıllarda devletimiz her alanda olduğu gibi altyapı ve tesisleşme alanında da büyük atılımlar yapmıştır. Sporcularımız çok iyi şartlarda antrenman yapma imkanlarına kavuştular" dedi.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel de turnuvanın en önemli özelliğinin minik sporcuların uluslararası alanda deneyim kazanmaları olduğunu söyledi. Yücel, "Uluslararası turnuvayı miniklerde ilk kez yapıyoruz. 9 ülkeden 86 minik sporcu katılıyor. Türkiye ve Edirne güreşi için çok önemli olacak. Önemli olan bu gençleri uluslararası alanda buluşturmak. Çocuklarımızın tecrübesini artırmak. Bu Edirneli çocuklarımız için çok önemli olacak. Herkes biraz ucundan katkı yaparsa daha iyi yerlere geleceğiz. İsminin Kel Aliço olması da önemli. Biz eskiyi unutmayarak, geçmişe saygı duyarak geleceği inşa etmeyi çalışıyoruz" diye konuştu.

Turnuva yarı final ve final güreşleriyle devam ederken, güreş sporunda 30 yılını dolduran antrenör Habil Kara'ya da Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel tarafından plaket verildi.