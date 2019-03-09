Eda Tuğsuz'dan bronz madalya

SAMORİN,() - Eda Tuğsuz, 19'uncu Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda 64.83'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Son iki yıldır Avrupa Atmalar Kupası'nda U23 kategorisinde podyumda yer alan Eda Tuğsuz, bu kez de büyüklerde Avrupa Kupası'nın üçüncülüğünü elde etti. İlk gün mücadeleleri sırasında bir ara dünya liderliğine kadar yükselen Tuğsuz, 64.83'lük atışıyla müsabakaları üçüncü olarak tamamladı. Şampiyonada son hakkında dünyada yılın en iyi derecesini 65.89'a yükselten Belaruslu Tatsiana Haladoviç şampiyonluğu alırken, 2018 Avrupa Şampiyonu Alman Christin Hussong da 65.47 ile ikinci oldu.

Aynı kupada 2017'de U23 kategorisinde Avrupa ikincisi, geçen yıl ise yine U23'te Avrupa şampiyonu olan Tuğsuz, böylece Avrupa Atmalar Kupası'nda üçüncü madalyasına ulaşmış oldu. Eda'nın 64.83'lük derecesi, kariyeri boyunca yaptığı en iyi dördüncü atış oldu.

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