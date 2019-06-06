Eda Tuğsuz cirit atmada ikinci oldu

İSTANBUL () - Diamond League'de mücadele eden Türk atlet Eda Tuğsuz, organizasyonda ikinci olarak Tokyo 2020'ye kota aldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Diamond League müsabakalarına katılan Eda Tuğsuz, cirit atma dalında ikinci olarak 2020'de Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Diamond League yarışmasında cirit atmada 64.51'lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran Eda Tuğsuz'un başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."