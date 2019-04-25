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Eda Özrodop'tan altın madalya

Gürkan DURAL / BURSA () - Bursa Büyükşehir Belediyespor atletizm sporcusu Eda Özrodop, Alanya’da yapılan Modern Petlanton Biathle-Thriatle Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılarına...

Eda Özrodop'tan altın madalya

Gürkan DURAL / BURSA () - Bursa Büyükşehir Belediyespor atletizm sporcusu Eda Özrodop, Alanya’da yapılan Modern Petlanton Biathle-Thriatle Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletizm sporcusu Eda Özrodop, Alanya’da düzenlenen Modern Petlanton Biathle-Thriatle Türkiye Şampiyonası’nda Bursa’yı başarıyla temsil etti. U-13 Kızlar kategorisinde yarışan Özrodop, Trhriatle (yüzme, koşu, lazerli silah kombinasyonu) dalında birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.
HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Şampiyonluk sevincini ailesi ve antrenörleriyle paylaşan genç sporcu, Bursa’ya altın madalya ile dönmenin gururunu yaşadığını söyledi. Özrodop ayrıca, bir sonraki hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. Son iki yılın Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu, elde ettiği başarıyla milli takıma davet edildi. Eda Özrodop, 27-30 Haziran tarihlerinde Portekiz’de yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

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