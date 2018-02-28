Eczacıbaşı VitrA - Yenisei Krasnoyarsk maçının ardından

Faruk Eczacıbaşı: "Başarının sırrı çok çalışmak"

Güldeniz Önal: "Kim gelirse gelsin"

Marco Motta: "Öncelikle yarı finali düşünmeliyiz"

Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPÇİ / İSTANBUL, ()

2018 Kadınlar CEV Kupası çeyrek final etabındaki ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Rusya'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını evinde oynadığı rövanşta karşılaşmasında da 25-20, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, adını yarı finale yazdırdı.

Temsilcimizin son sayısının ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, tur dosyasıya kutlandı.

Güldeniz Önal maçın ardından taraftarlara üçlü çektirirken, başkan Faruk Eczacıbaşı da üçlüye katıldı ve taraftarların yanına giderek onlarla tokalaştı. Taraftarlar, Faruk Eczacıbaşı'na "Büyük başkan" şeklinde tezahüratta bulundu.

FARUK ECZACIBAŞI: "BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK"

Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Sevincin daha gidecek yolu var, inşallah çok daha fazla sevineceğiz. Bu işin sonu, kupayı elimize almak. Merakla bekliyoruz. Başarının sırrı çok çalışmak ve güzel bir takım çalışması. Kızları, koçu, hepsini mükemmel buluyorum" dedi.

GÜLDENİZ ÖNAL: "KİM GELİRSE GELSİN"

Eczacıbaşı VitrA'nın önemli oyuncularından Güldeniz Önal, zor bir Rusya yolculuğundan avantajlı bir skorla dönmelerinin öneminden bahsederek, "Oradaki maçı bu kadar sağlam oynayamamıştık. Kötü bir oyun oynadık ama galibiyetle döndük, bunlar bazen oluyor. Futboldaki gibi önemli olan 3 puan diyoruz. Burada daha konsantreydik ve ikinci setten sonra sayı farkı da açıldı. Takım arkadaşlarımı, teknik heyeti, yönetimi, buraya gelen güzel bir seyirci vardı hafta içi olmasına rağmen, herkesi tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık" ifadelerini kullandı.

Faruk Eczacıbaşı'nın maçın ardından kutlamalarda yer alması ile ilgili konuşan Güldeniz, "Zaten biz seviniyoruz, onlar da seviniyor. Onlar bize destek veriyor, biz de onlara güzel bir galibiyet hediye ettik. Şimdi yarı final, arkasından da inşallah final. Rakip yarın belli olacak. Almanlar daha avantajlı olacak, ilk maçı kazandılar. Kim gelirse gelsin artık. Çıkıp oynayacağız, elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

MARCO MOTTA: "ÖNCELİKLE YARI FİNALİ DÜŞÜNMELİYİZ"

Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Aurelio Motta ise "Öncelikle yarı finali düşünmeliyiz, yarı finale odaklanacağız. Kimle oynayacağımız belli değil. Önceliğimiz finalden önce yarı finali düşünmek" diye konuştu.

Yönetim kurulunun kendilerini çok iyi desteklediğini vurgulayan Motta, "Yönetim kurulumuz bizi çok iyi destekliyor. Sağ olsunlar her zaman burdalar. Güzel bir taraftar kitlemiz de var. Başkanımız da çok sevindi, bu da bizi çok mutlu ediyor zaten" dedi.

Marco Motta son olarak "Tercih ettiğiniz bir rakip var mı" sorusuna, "Kim kazanıyorsa ona hazırlanacağız, yarın akşamı bekleyeceğiz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Faruk Eczacıbaşı'nın açıklamaları

- Güldeniz Önal'ın açıklamaları

- Marco Aurelio Motta'nın açıklamaları

- Güldeniz Önal'ın üçlü çektirmesi

- Faruk Eczacıbaşı'nın sevinci

- Taraftarlardan detaylar

- Mücadelenin son sayıları

- Genel detaylar