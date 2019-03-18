Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Eczacıbaşı VitrA, yarı final için sahaya çıkıyor

İSTANBUL, () Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Imoco Volley Conegliano'yu konuk edecek. İtalya'daki ilk maçı set vermeden kazanan turuncu beyazlılar, İstanbul'da iki set...

Eczacıbaşı VitrA, yarı final için sahaya çıkıyor

İSTANBUL, ()

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Imoco Volley Conegliano'yu konuk edecek.
İtalya'daki ilk maçı set vermeden kazanan turuncu beyazlılar, İstanbul'da iki set almaları halinde yarı finale yükselecek. Imoco Volley'in 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise, "Altın Set" sonucunda üst tura çıkan takım belirlenecek.
İlk maçta rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen başarılı orta oyuncu Büşra Kılıçlı, "Deplasmandaki maçın zor geçeceğini biliyorduk. 3-0 kazanmış olmamız ikinci maç için bize büyük bir avantaj sağladı. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun ortaya koyarak rakibimizin hata yapmasını sağladık. İkinci maç da ilk maç kadar büyük önem taşıyor. İki set bize yetse bile, maçı almak için çalışıyor ve odaklanıyoruz" dedi.
Daha önce Türkiye'de de oynamış olan, Imoco Volley'in Amerikalı oyuncusu Kimberly Hill ise, "İstanbul'da oynayacağımız maç zorlu bir mücadeleye sahne olacak. İlk maçta en iyi oyunumuzu oynamadık. Bu yüzden, ikinci maçın daha farklı geçeceğini düşünüyorum ve takımıma güveniyorum" diye konuştu.
Eczacıbaşı VitrA - Imoco Volley Conegliano karşılaşması yarın saat 17:00'de, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadele, Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

(FOTOĞRAFLI)


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328