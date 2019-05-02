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Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 3-2

Mustafa AKIN / İSTANBUL () - SALON: TVF Burhan Felek HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Arıcı, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer,...

Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 3-2

Mustafa AKIN / İSTANBUL () -

SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Arıcı, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, Güldeniz Önal)
VAKIFBANK: Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay (Gizem Güner, Di Iulio, Zehra Güneş, Buket Gülübay)
SETLER: 25-16, 18-25, 25-23, 21-25, 15-13
SÜRE: 134 dakika (28, 25, 28, 31, 22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Eczacıbaşı VitrA kendi sahasında VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı.
Birinci sete etkili başlayan ve taktik servisler ile oyunu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, Boskovic ile Kim Koung'un bulduğu sayılar ile üstünlüğünü sürdürdü: 12-7. VakıfBank'ın servis hatalarını iyi değerlendiren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-16 üstünlükle kapadı. 
Karşılıklı sayılar ile başlayan ikici sette VakıfBank üstünlüğü ele geçirdi. Taktik servisler ile rakibi karşısında öne geçen VakıfBank, teknik molaya 12-8 önde girdi. Üstünlüğü elden bırakmayan VakıfBank, setten 18-25 galip ayrıldı.
Eczacıbaşı VitrA, üçüncü sete hızlı başladı. Molaya 9-6 önde giren Eczacıbaşı VitrA,  Kim, Larson ve Boskovic'in sert ve etkili sayıları ile teknik molayı 12-9 önde kapattı. Mücadelede baskılı oyunu ile aradaki skoru eşitleyen VakıfBank, rakibinin sayı bulmasına engel olamadı. Eczacıbaşı VitrA, seti 25-23'lük skorla tamamladı.
Çekişmeli başlayan dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-9 önde girdi. Mola dönüşü Zhu Ting'in sayıları ile skoru 15-15'te eşitleyen VakıfBank, üstünlüğü ele geçirerek setten 21-25 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın final setine etkili başlayan VakıfBank, saha değişimine 8-6 önde gitti. Saha değişiminin ardından 3 sayı kadar geriye düşmesine rağmen geri dönen Eczacıbaşı VitrA, seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.
Serinin son maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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