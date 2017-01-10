Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 2-3

2017 CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde temsilcilerimiz Eczacıbaşı VitrA ile Vakıfbank karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı VakıfBank 3 - 2 kazandı.
Temsilcilerimizden; Eczacıbaşı VitrA deplasmanda Dresdner SC - Almanya ekibini 3-0, VakıfBank ise kendi evinde Uralochka NTMK Ekaterinburg - Rusya ekibini 3-1 yenerek, D Grubu'ndaki ilk maçlarından üç puanla ayrılmışlardı.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Onur Hoşnut, Nurper Özbar
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Hande, Simge).
VakıfBank: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Lonneke, (Gizem (L), Hill, Cansu, Ayşe Melis, Ayça).
Setler: 2-3 (21-25,21-25,25-21,25-20,10-15)
Süre: 135 dakika (32', 27', 31', 27', 18')
İSTANBUL / (fotoğraflı)