Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 1-3

İSTANBUL ()
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Metin Korkut
ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Beyza, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Simge (L), Ezgi, Gözde, Gibbemeyer, Dilara, Merve, Güldeniz.
VAKIFBANK: Robinson, Rasic, Ebrar, Zhu, Kübra, Cansu, Gizem (L), Chiara, Zehra, Ayça.
SETLER: 17-25, 25-23, 20-25, 18-25
SÜRE: 107 dakika (25, 29, 29, 24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı üçüncü maçında VakıfBank deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.
Final etabının dördüncü karşılaşması 2 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
FOTOĞRAFLI