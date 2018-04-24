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Eczacıbaşı VitrA - Vakıfbank: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı dördüncü maçında Vakıfbank deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-13, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Eczacıbaşı VitrA - Vakıfbank: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı dördüncü maçında Vakıfbank deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-13, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman
ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L), Ezgi, Adams, Güldeniz, Gözde, Meliha
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Sloetjes, Zhu, Zehra, Cansu, Gizem (L), Naz, Ayça, Robinson
SETLER: 13-25, 16-25, 23-25
SÜRE: 80 dakika (23, 27, 30)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı dördüncü maçında Vakıfbank deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-13, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Final serisinin son maçı, 26 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Bu maçı kazanan takım, 2017-2018 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu olacak.

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