Eczacıbaşı VitrA şampiyonluğa çok yakın!

Minchanka Minsk - Eczacıbaşı VitrA: 1 - 3

SALON: Palace of Sport "Uruchje"

HAKEMLER: Sinisa OVUKA (BIH-Bosna Hersek), Szymon PINDRAL (POL-Polonya)

MİNCHANKA MİNSK: Palcheuskaya, Sakolchyk, Vladyka, Kavalchuk, Hryshkevich, Barysevich, Haniyeva (L), Kananovich, Fedarynchyk, Stoliar.

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Adams, Ognjenovic, Simge (L), Hande.

SETLER: 1-3 (14-25,21-25,25-22,11-25)

SÜRE: 93 dakika (22,25,26,20)

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası Finali'nin ilk maçında deplasmanda Belarus ekibi Minchanka Minsk'i 3 - 1 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar bu sonuçla şampiyonluk için büyük avantaj sağladı.

Mücadelenin birinci setinde iki teknik molaya da önde giren Eczacıbaşı VitrA, tecrübeli pasör Maja Ognjenovic'in oyun içerisinde yaptığı orantılı pas dağılımı ile rakibine şans tanımadı (14-25). İkinci sette Tijana Boskovic ataklarda etkili olurken, rakibine skor üstünlüğünü kaptırmayan turuncu beyazlılar seti 21-25 önde bitirdi. Konuk ekip, çekişmeli rallilere sahne olan üçüncü seti 22-25 kaybetmesine rağmen, son seti 25-11 kazanarak maçı sonlandırdı.

Mücadelenin en skorer ismi 25 sayıyla genç yıldız Tijana Boskovic oldu ve kaptan Jordan Larson 15 sayıyla onu izledi. Turuncu beyazlılar toplamda 11 blok yaparken, Rachael Adams yaptığı 4 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular ve teknik ekip galibiyeti, kendilerini desteklemeye gelen Türk taraftarlarla birlikte kutladı.

Finalin ikinci maçı 10 Nisan Salı günü, saat 19:00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak ve Eczacıbaşı VitrA, bu karşılaşmadan iki set alması halinde 2018 CEV Kupası'nı müzesine götürecek.

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