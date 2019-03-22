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Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Belediyesi: 3-0

Onur ATIŞ / İZMİR, () SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus  HAKEMLER: Fikret Fidan (xx), İlhami Şenyurt (xx) ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha (xxx), Büşra (xxx), Boskovic (xxx), Kim (xxx), Gibbemeyer (xxx), Ezgi (xx), Şebnem (xx), Gamze (xx), Gözde...

Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Belediyesi: 3-0

Onur ATIŞ / İZMİR, ()
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus 
HAKEMLER: Fikret Fidan (xx), İlhami Şenyurt (xx)
ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha (xxx), Büşra (xxx), Boskovic (xxx), Kim (xxx), Gibbemeyer (xxx), Ezgi (xx), Şebnem (xx), Gamze (xx), Gözde (xx), Güldeniz (xx), Merve (xx) 
NİLÜFER BELEDİYESİ: Seda (xx), Özgen (x), Buse (x)l, Bailey (xx), Hande (x), Bytsenko (xx), Aylin (x), Aslı (x)
SETLER: 25-20, 25-13, 25-23
SÜRE: 76 dakika (25, 23, 28)
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley final ayağında Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyesi'ni 3-0 yenerek yarı finale yükselen üçüncü takım oldu. Eczacıbaşı Vitra ilk seti 25-20 kazanıp seride 1-0 öne geçti. İkinci sette çok üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı 15-13'lük skorla rahatladı, durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set başa baş geçerken, Eczacıbaşı rakibini 25-23'le devirde ve salondan 3-0 galip ayrıldı.
Eczacıbaşı Vitra yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile yarın saat 14.00'te karşılaşacak.

 

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