Eczacıbaşı VitrA, Natasa Krsmanovic'i kadrosuna kattı

İSTANBUL /

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Natasa Krsmanovic'i renklerine bağladı.

Daha önce Galatasaray ve Seramiksan ekiplerinde forma giyen Natasa Krsmanovic, sezon sonuna kadar Eczacıbaşı VitrA ile anlaşma sağladı.

Transferle ilgili açıklamada bulunan turuncu beyazlıların menajeri Nalan Ural, "Takımımızda yaşadığımız talihsiz sakatlık ve hastalıklar nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'nde bizi desteklemesi amacıyla tecrübeli Sırp oyuncu Natasa Krsmanovic ile anlaştık" dedi.

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