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Eczacıbaşı VitrA namağlup liderliğini sürdürdü

Eczacıbaşı VitrA - Hämeenlinna: 3-0 İSTANBUL,() -  SALON: TVF Burhan Felek Voleybol  HAKEMLER: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka ECZACIBAŞI VİTRA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L). HAMEENLİNNA: Riikila, Kalchenko,...

Eczacıbaşı VitrA namağlup liderliğini sürdürdü

Eczacıbaşı VitrA - Hämeenlinna: 3-0

İSTANBUL,() - 

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol 
HAKEMLER: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka
ECZACIBAŞI VİTRA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L).
HAMEENLİNNA: Riikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle, Porsanger (L), Principato, Karhu.
SETLER: 3-0 (25-17,25-7,25-20)
SÜRE: 63 dakika (21,19,23)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hämeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti. Gruptaki puanını 12'ye çıkaran Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.

(FOTOĞRAFLI)

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