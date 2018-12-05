Eczacıbaşı VitrA, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde

Eczacıbaşı VitrA- Supreme Chonburi: 3-0

İSTANBUL,()

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre

HAKEMLER: Shin Muranaka (Japonya), Patricia Rolf (A.B.D.)

ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Büşra, Gamze, Larson, Kim, Gibbemeyer, Simge (L) (Gözde, Ezgi, Meliha, Beyza, Güldeniz)

SUPREME CHONBURI: Srithong, Apinyapong, Thinkaow, Nuanjam, Sang-Ob, Poomjaoren, Pairoj (L), Pannoy (L) (Sittisad, Sangpan, Sooksod)

SETLER: 25-15, 25-11, 25-17

SÜRE: 64 dakika (22, 19, 23)

Türkiye'yi 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası kadınlar kategorisinde temsil eden Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki ikinci maçında Tayland'ın Supreme Chonburi takımı ile karşı karşıya geldi. Çin'in Shaoxing kentinde bulunan Olympic Sports Centre'da oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Yeon Koung Kim, FIVB tarafından verilen karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülünün sahibi oldu.

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