Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya'da yolcu uçağı düştü, 71 kişi vardı
Rusya'da yolcu uçağı düştü
TSK açıkladı: Afrin'den bir acı haber daha
Afrin'den bir acı haber daha
'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde acı haber: 11 şehit
Afrin'den acı haber: 11 askerimiz...
Atak Helikopteri düştü 2 Şehit
Helikopter düştü 2 Şehit

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 3 - 1

İSTANBUL,() SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu HAKEMLER: Nurper Özbar, Yılmaz Duman. ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Adams, Ezgi, Simge (L), Güldeniz, Ognjenovic, Beyza, Hande. FENERBAHÇE: Eda, Tomkom, Rahimova, Dicle, Polen,...

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 3 - 1

İSTANBUL,()

SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Nurper Özbar, Yılmaz Duman.
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Adams, Ezgi, Simge (L), Güldeniz, Ognjenovic, Beyza, Hande.
FENERBAHÇE: Eda, Tomkom, Rahimova, Dicle, Polen, Damla, Melis (L), Merve, Çağla, Bahar.
SETLER: 3-1 (18-25, 25-21, 25-15, 25-19)
SÜRE: 103 dakika (25,29,23,26)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenebahçe'yi 3-1 mağlup etti. 
Haftanın karşılaşmasında ilk setin kazanını 25-18'lik skorle Fenerbahçe oldu. Daha sonraki setlerde oyuna ağırlığı koyan Eczacıbaşı VitrA 25-21, 25-15'lik setlerle 2-1 öne geçmeyi başardı.Etkili ataklarına son sette de devam eden Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19 ve maçı 3-1 kazandı. Maçın en skorer ismi 26 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Jordan Larson 12 ve Büşra Kılıçlı 10 sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadı.
Öte yandan, Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe maçını izlemeye gelen Sakarya Engelli Bireyler Spor Merkezi öğrencileri, karşılaşma öncesi oyuncularla birlikte "Filede Engel Yok" pankartıyla sahaya çıkarken, her iki takım oyuncuları şehitlerimiz için siyah kurdelelerle maça çıktı. 

Haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde: 
İlbank - Seramiksan: 0 - 3
Nilüfer Bld. - Bursa B.Şehir Bld.: 0 - 3
Çanakkale Bld. - VakıfBank: 1- 3
Beşiktaş - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.: 2 - 3
Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 3 - 1

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314