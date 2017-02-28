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Eczacıbaşı VitrA - Dresdner SC: 3-1

 Eczacıbaşı VitrA, üst tura yükseldi! İSTANBUL- Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu Hakemler: Viktor Kozlovskyy (UKR-Ukrayna), Pawel Burkiewicz (POL-Polonya) Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Büşra, Boskovic, Larson, (Gülden...

Eczacıbaşı VitrA - Dresdner SC: 3-1

 Eczacıbaşı VitrA, üst tura yükseldi!

İSTANBUL-

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Viktor Kozlovskyy (UKR-Ukrayna), Pawel Burkiewicz (POL-Polonya)

Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Büşra, Boskovic, Larson, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Simge).

Dresdner SC: Smutna, Strumilo, Purchartova, Mcmahon, Rolfzen, Johnson, (Courtois (L), Apitz, Schwabe, Cross).

Setler: 3-1 (25-15,19-25,25-22,25-18)

Süre: 109 dakika (24', 26', 32', 27')

Eczacıbaşı VitrA, 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi D grubundaki son maçında, Alman rakibi Dresdner'i 3-1 mağlup ederek playoff 6 etabına yükseldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Rus yıldız Tatiana Kosheleva 21 sayı alırken, genç yıldız Tijana Boskovic 18 sayıyla takımına katkı sağladı. Eczacıbaşı VitrA'nın playoff 6'daki rakibi 3 Mart Cuma günü, Lüksemburg'da yapılacak kurada belli olacak.



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