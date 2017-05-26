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Eczacıbaşı VitrA'dan iki kaptanına jübile

Eczacıbaşı VitrA Kulübü, uzun yıllar turuncu beyazlı forma ile kulübe büyük emekler vermiş olan ve voleybolu bırakma kararı alan iki efsane oyuncusuna, eski kaptanları Esra Gümüş Kırıcı ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu için jübile...

Eczacıbaşı VitrA'dan iki kaptanına jübile

Eczacıbaşı VitrA Kulübü, uzun yıllar turuncu beyazlı forma ile kulübe büyük emekler vermiş olan ve voleybolu bırakma kararı alan iki efsane oyuncusuna, eski kaptanları Esra Gümüş Kırıcı ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu için jübile yapmaya hazırlanıyor. 
Libero Gülden'in ardından smaçör Esra'nın da fileye veda kararı alması üzerine her iki oyuncu ile görüşen Eczacıbaşı yöneticileri, birlikte jübile yapma teklifini ilettiler. Eczacıbaşı'nın teklifinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Gülden, "14 yıl gururla formasını giydiğim kulübümde jübile yapmak benim için büyük bir onur" derken, turuncu beyazlıların efsane kaptanı Esra da "Voleybol kariyerimi Eczacıbaşı forması ile noktalamaktan daha büyük mutluluk olamaz" diye konuştu. 
Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Uzun yıllar boyunca verdikleri emekler ve yaptıkları katkılar için Kulüp tarihimizin unutulmazları arasına giren iki eski kaptanımıza, voleybol camiasının da katılacağı bir organizasyonla teşekkür etmek istiyoruz. Onlar, hem sporculukları hem kişilikleri ile bu teşekkürü fazlasıyla hak ettiler" denilerek, jübileye ilişkin detayların önümüzdeki dönemde netleşeceği belirtildi. 

İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)

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