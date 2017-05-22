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Eczacıbaşı VitrA'da Simge sözleşme uzattı

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başlayan Eczacıbaşı VitrA, libero Simge Şebnem Aköz ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Simge, geçtiğimiz sezon turuncu beyazlılara katılmış ve takımıyla 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile 2017...

Eczacıbaşı VitrA'da Simge sözleşme uzattı

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başlayan Eczacıbaşı VitrA, libero Simge Şebnem Aköz ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Simge, geçtiğimiz sezon turuncu beyazlılara katılmış ve takımıyla 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşamıştı.
SİMGE ŞEBNEM AKÖZ KİMDİR?
1991 Samsun doğumlu, 168 cm boyundaki Simge Şebnem Aköz, voleybola yedi yaşında başladı.
Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank Voleybol Kulübü'nde (2015-2016) forma giyen Aköz, 2016-2017 sezonunda Eczacıbaşı VitrA kadrosuna dahil oldu. Eczacıbaşı VitrA ile 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşadı.

İSTANBUL / - FOTOĞRAFLI

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